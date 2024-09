„Tatort“ Frankfurt: Abschied mit hohem Blutzoll

Große Teile des Krimis werden aus seiner Sicht erzählt, was leider auch ausladende Strecken voller Halluzinationen und Selbstgespräche der Figur beinhaltet, die sich in die Länge ziehen und zur Handlung nichts beitragen. Von den Ermittlungen bekommt man wenig mit, wo man sich doch gerade für den letzten Einsatz etwas mehr Zwischenmenschliches erwartet hätte. Stattdessen steigt der Blutzoll von „Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh‘n“ in der zweiten Hälfte des Films fast ins Unermessliche, weil der bisher unauffällige Psychologe plötzlich in alle möglichen Machenschaften verwickelt wird ...