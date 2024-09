Vorfreude auf das Morden: Der „Tatort“-Fahrplan

Der weitere Fahrplan für den „Tatort“-Herbst: Am 22. September läuft der Schwarzwälder „Tatort: Ad Acta“, in dem ein junger Anwalt aus einer Kanzlei mit zwielichtigen Mandanten erschossen aufgefunden wird. Spannend wird es in der darauffolgenden Woche am 29. September, denn dann flimmert der letzte „Tatort“ des Frankfurter Teams Anna Janneke und Paul Brix über die Bildschirme. „Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh’n“ wird er heißen, er wird sich um einen zur Gefahr werdenden Polizeipsychologen drehen und der Hessische Rundfunk verspricht: „Die Lage eskaliert und die Verstrickungen zwischen Brix und Janneke gipfeln in einem großen Showdown.“ Künftig soll es übrigens in Frankfurt ausschließlich um ungelöste Fälle, sogenannte „Cold Cases“, gehen. Melika Foroutan und Edin Hasanović sind die neuen Hauptdarsteller.