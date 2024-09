Wiener Rap-Szene als Tatort bei Krimisaisonauftakt

Ein bisserl verloren wirken die Wiener Kommissare Bibi Fellner und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) zwischen all dem „Beef“, auf den sie in der Rap-Szene treffen, nachdem der Musiker Ted Candy ermordet aufgefunden wird. Wie ist es da den Schauspielern ergangen? „Bibi“ Adele Neuhauser im „Krone“-Interview: „Es war absolutes Neuland für mich. Ich bin musikalisch ganz anders orientiert, aber sicher nicht verschlossen. Womit ich große Schwierigkeiten habe, ist der Gangster-Rap, der aus meiner Sicht so nicht mehr existieren sollte. Wir haben auch eine Traumsequenz gedreht, in der ich auch rappe. Das war lustig, anstrengend und eigenwillig. Es gab auch Bibi Fellner eine neue Farbe.“