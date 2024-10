39-Jähriger bedrohte Freund: „Bringe dich um!“

Körperverletzung, Nötigung und ein Jagdbogen

Passiert ist in beiden Fällen zum Glück nichts. Der Freund des Beschuldigten erstattete auch erst verspätet Anzeige. Am Tag nach dem zweiten Vorfall rückte die Polizei jedoch mit Unterstützung der schnellen Interventionsgruppe an, um ihn festzunehmen. „Aufgrund der Gefährlichkeit, die von ihm ausgeht“, wie es heißt. Denn der 39-Jährige hatte bereits in der Vergangenheit häufiger Bekanntschaft mit der Polizei gemacht. So hat er etwa bereits Körperverletzung und schwere Nötigung zu Buche stehen. Einem Passanten hat er zudem angekündigt, jemanden mit einem Jagdbogen erschießen zu wollen.