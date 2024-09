Kraft bei Comeback um „ein Haucherl Aufwind“

Dritter trotz 33 Prozent Startquote

Der Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison hat Mitte August für ihn atypisch die ersten beiden Grand-Prix-Bewerbe in Courchevel gewonnen, ist trotz Auslassen der weiteren vier Konkurrenzen Dritter des Gesamtrankings. Gleichauf mit ihm rangiert der Norweger Marius Lindvik, Sieger zweier Springen Mitte September in Wisla. Am vergangenen Wochenende in Rasnow in Rumänien hat schließlich der Pole Pawel Wasek zweimal zugeschlagen. Vor dem Trio liegt der Italiener Alex Insam an der Spitze.