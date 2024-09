Wo die üppige Mateschitz-Spende schon hilft

Als Initiator von „Österreich hilft Österreich“ freut sich Pius Strobl, 68, naturgemäß über jede Spende. Jene, die bereits vor zwei Wochen auf dem Konto der ORF-Hilfsaktion eingelangt ist, hat aber alles bisher Dagewesene in den Schatten gestellt. Die „Krone“ hat am Donnerstag davon berichtet, dass Red Bull-Eigentürmer Mark Mateschitz die Einrichtung mit fünf Millionen Euro unterstützt hat. „Ich darf keine Namen nennen. Tatsache ist, dass wir eine Spende in dieser Höhe erhalten haben“, bestätigt der ORF-Manager der „Krone“.