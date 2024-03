Tausende Euro Spenden: „Jetzt geht es bergauf“

Mutter möchte zurück in das Brand-Haus

Was die junge Mutter damit meint? Eder möchte unbedingt schnellstmöglich wieder in das Haus in der Uferstraße einziehen. „Hier bin ich aufgewachsen, hier hat schon meine Oma gewohnt. Ich will hier unbedingt wieder Leben, gemeinsam mit meiner Tochter“, schwärmt die Oberndorferin.