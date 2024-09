Eine geheimnisvolle Millionenspende für Flutopfer

Das sehen die Organisatoren der Initiative von „Österreich hilft Österreich“ auch nicht jeden Tag: Eine private Einzelspende in der Höhe von fünf Millionen Euro für die Opfer der jüngsten Flutkatastrophe. Das Hochwasser hatte – wie ausführlich berichtet – Mitte September vor allem in Teilen der ländlichen Regionen Niederösterreichs, Oberösterreichs und der Steiermark enorme Verwüstungen hinterlassen. In Tausenden Haushalten stehen viele Familien vor den Trümmern ihrer Existenzen.