„Ich wollte komponieren – nie ein Sänger werden“

Und dann trit Medienverleger Hans Rudolf Beierlein in sein Leben. Der Udo Jürgens’ Talent erkennt, ihn bei seinen Vorstellungen von deutschsprachiger Chansonmusik unterstützt und ihn quasi zum selber Singen „zwingt“. Und siehe da – schon ihre erste gemeinsame Single „Tausend Träume“ wird in Österreich schließlich ein großer Erfolg. Und es sollte so weiter gehen.