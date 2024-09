150-mal am Tag pfeifen Züge: Jetzt gibt es Lösung

Eine Petition zum „Stopp der Lärmbelästigung“ wurde gestartet – und nun, zwei Jahre später, gibt es eine Lösung. In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch wurde ein Übereinkommen mit den Bundesbahnen beschlossen, die eine Auflösung der beiden Fußgängerübergänge („Steinschlossweg“ und „Schrattenberg“) vorsieht. Dadurch sind in Zukunft keine lauten Zugsignale mehr notwendig – diese sind ja auch in den Nachbargemeinden Scheifling und Niederwölz noch gut zu hören.