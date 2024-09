Guter Start für Landgasthaus

Saisonale und regionale Küche

Das Landgasthaus Zeilinger ist derzeit der einzige Wirtshausbetrieb in der kleinen Gemeinde bei Feldkirchen. So nimmt es auch nicht Wunder, dass das Haus neben Speis und Trank von den Gästen auch als Treffpunkt und Ort der Kommunikation geschätzt wird. Damit auch alle ihren Platz finden, ist speziell am Wochenende eine Reservierung von Vorteil. In den nächsten Wochen verwöhnt das Haus zusätzlich zu den Gerichten aus der Standardkarte mit Herbstküche rund um Kürbis, Wild und Gansl.