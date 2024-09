Traditionelles zu modernisieren und in ein neues Licht zu rücken ist Wirt Gerry Hopf wichtig. Er führt seine Gaststätte in Villach-Magdalen seit 20 Jahren – ein traditionelles Haus und Familienbetrieb in dritter Generation. Alle arbeiten hier mit – die Mutter, die Ehefrau und die Schwester des Gastronomen. So sieht der Wirt seinen Betrieb als Landgasthaus in Stadtnähe, als einen Ort, an dem jede/r willkommen ist.