Wollte einen Job: Mann attackiert Hotelmitarbeiter

Ein Frühstück und einen Job: Das forderte ein Mann am Dienstag zeitig in der Früh in einem Wiener Hotel in Hernals. Weil der 28-Jährige beides nicht erhielt, randalierte er dermaßen, dass die Polizei alarmiert werden musste. Bei dem Vorfall wurden zwei Angestellte des Hotels verletzt, auch vier Polizisten.