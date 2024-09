Wien greift durch: Obergrenze für „OP-Touristen“

Bei der „Krone“ häufen sich die Beschwerden. Tenor: Immer öfter werden Patienten in Wiener Spitälern für Operationen abgelehnt. Der gemeinsame Nenner: Ihr Hauptwohnsitz liegt in Niederösterreich oder dem Burgenland – auf jeden Fall nicht in Wien. Häufigster Grund für die Empörung: „Ich arbeite in der Stadt, warum werde ich hier nicht behandelt?“