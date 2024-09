Cyberangriffe auf Ministerien & Behörden dauern an

Die Handschrift gleicht jener der Angreifer, die am Montag und Dienstag die Websites von KPÖ, ÖVP und SPÖ unter Beschuss nahmen – es dürfte sich also um sogenannte DDoS-Angriffe handeln, deren Ziel die Überlastung des Webservers ist. Es ist eine vergleichsweise primitive Angriffsmethode, für die es keine Hacker-Kenntnisse braucht und mit denen Webmaster in ihrem Alltag häufig konfrontiert sind. Wenige Tage vor einer Nationalratswahl sorgt die Häufung der Vorfälle aber natürlich für besondere Besorgnis.