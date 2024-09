So können Sie jetzt noch eine Wahlkarte beantragen

Schriftlich beantragt werden können Wahlkarten per Brief, mittels Karte vom Wahl-Folder, per Fax, E-Mail oder mit ID Austria in der App „Digitales Amt“ beziehungsweise online. Diese Frist endet am morgigen Mittwoch um 23.59 Uhr. Danach ist ein Antrag nur noch persönlich möglich – und zwar bei jener Gemeinde, in deren Wählerevidenz man eingetragen ist. Zu berücksichtigen ist dabei, wo man am 9. Juli 2024 (Stichtag) den Wohnsitz hatte. Die Frist für das Abholen einer Wahlkarte endet am kommenden Freitag um 12 Uhr.