Verletzt! ÖSV-Youngster fällt sechs Wochen aus

Der Technik-Spezialist: „Die Verletzung ist natürlich bitter und ich wäre gerne in Sölden gestartet. Ich werde noch diese Woche mit der Reha und dem Konditionstraining beginnen und bin guter Dinge, dass ein Start in Levi im Bereich des Möglichen liegt.“ In Finnland fahren die Männer am 17. November.