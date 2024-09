Nach elf Jahren: Petra Kronberger verlässt den ÖSV

Getrennte Wege kurz vor Heim-WM

Eine Entscheidung, die ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher zwar bedauert, die es aber zu respektieren gilt: „Eine Eigenständigkeit von Optimal Sports ist nach wie vor vorgesehen – es war uns im Zuge der Strukturänderungen aber wichtig, alle Ressourcen, die sich mit dem Thema der ganzheitlichen Gesundheit beschäftigen, im Referat Medizin zu bündeln.“ Was Kronberger in den letzten Jahren auf diesem Gebiet geleistet und mitaufgebaut habe, sei „großartig und es ist schade, dass diese Zusammenarbeit kurz vor der Heim-WM in Saalbach endet“.