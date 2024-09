„Kalte Schnauze“: Wellness pur für den Hund

Wellness-Oase statt Schmutz daheim

Frisch duftend stolziert der zufrieden hechelnde Vierbeiner ins Freie. Hinter ihm stehen schon kleine und große Artgenossen an der Seite ihrer Besitzer in der Warteschlange, um bei der Eröffnung der „Wellness-Oase“ an die Reihe zu kommen. „Zeus“ hat’s gefallen – und auch dem „Herrl“. „Dem Hund tut es gut, und gleichzeitig spart man sich die Arbeit und den Schmutz daheim“, so der Tenor der Tierbesitzer.