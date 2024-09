Sturm-Coach Ilzer: „Eine Watschn, die schmerzt“

Christian Ilzer (Sturm-Trainer):

„Eine Watschn, die schmerzt. Der WAC war sehr effektiv, wir haben es ihm aber bei unseren Angriffen zu einfach gemacht. Wir müssen diese Botschaft sehr schnell erkennen, alles in Ruhe genau analysieren, nicht alles zerreden und klar bleiben. Wir hatten in der ersten Halbzeit zu wenig Power und Energie, die Kraft im Kopf ist wesentlich, um unseren Job gut zu tun. In der zweiten Halbzeit hatten wir eine bessere Energie, mit dem 0:2 war aber der Deckel drauf. Insgesamt waren wir nicht so präsent, wie man es in der Bundesliga sein muss. Es hätte schon Räume gegeben, die man schneller finden muss. Stankovic hat einen schmerzhaften Schlag im Bereich der Achillessehne erlitten. Aber es geht ihm gut.“