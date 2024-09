Auf Kickl schießen: Selbst SPÖ ist Aktion zu viel

Am Sonntag zeigte sich Rainer Spenger, seines Zeichens Vizebürgermeister von Wr. Neustadt und roter Stadtparteichef, entrüstet. „Die Jugend hat viele Vorrechte. Und darf sich im Vergleich zu den Älteren vieles erlauben. Sie kann, nein, sie soll sogar Dinge ausprobieren. Sie hat das Recht, Fehler zu machen und – natürlich – manchmal auch das Recht, Grenzen auszuloten. Aber das, was die Sozialistische Jugend gestern in Wiener Neustadt – am Rande des Wahlkampfauftritts von Andreas Babler – gemacht hat, geht eindeutig zu weit, hat den Bogen deutlich überspannt“, schrieb der Lokalpolitiker auf Facebook.