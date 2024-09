Herbstbeginn: Auf Spätsommer folgt Regen-Woche

Das spätsommerliche Wochenende präsentierte sich den Steirern und Steirerinnen von der schönsten Seite: Die Sonne schien am Sonntag verbreitet bei 21 bis 23 Grad– in Hartberg und Bad Radkersburg kletterte das Thermometer gar auf 23,9 Grad. Kein Vergleich zu dem turbulenten Wetter der vergangenen Woche, das etwa in Thörl und St. Radegund bleibende Schäden hinterließ.