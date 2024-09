„Steht der freie Wille wirklich über dem Tod?“

Die „Krone“ publizierte Anfang Juni einen Artikel über einen Jugendlichen, der an einer Überdosis in seinem Bett gestorben ist. Wie sich herausstellte, gab es zeitgleich zwei ähnliche Fälle. Fall eins über Lukas (17) haben wir Mitte August redaktionell behandelt, nun folgt Fall zwei. Es handelt sich hierbei um die Geschichte von Martin Ressar (17) aus dem Unterland, der ebenfalls an einer Überdosis verstorbenen ist. Seine Mutter Angelika Ressar gibt die Details preis. Unterstützung erhält sie von der Mama von Jakob (18) – Name geändert -, der auch illegale Substanzen konsumiert und am Leben ist. Sie will hingegen anonym bleiben.