Probeschein ist weg: 70 km/h zu viel auf dem Tacho

Anzeigen an BH folgen

An der Mautstelle in Schönberg wurde der Lenker aus dem Verkehr gezogen. „Dabei stellte sich heraus, dass er einen Probeführerschein besitzt“, heißt es von der Polizei. Der wurde ihm natürlich sofort abgenommen. Anzeigen an die BH Innsbruck – auch wegen anderer Verkehrsdelikte – folgt.