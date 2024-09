Heer der Menschlichkeit für verzweifelte Opfer

Binnen Minuten hatte sich der Gablitzbach in der gleichnamigen Wienerwald-Gemeinde in eine reißende Wasserbestie verwandelt. Schmutzig-braune Massen schossen ins Haus der 57-jährigen Christina Schmirl. In jenes gemütliche Zuhause, das sie erst vor vier Monaten bezogen und liebevoll eingerichtet hatte. „Ich habe mich in der Dunkelheit so alleine gefühlt – ein schlimmes Gefühl. Doch dann war rasch die Feuerwehr da“, gesteht die Heilmasseurin beim Lokalaugenschein der „Krone“ mit Caritas-Direktor Klaus Schwertner.