Der Traum vom Leben im unendlichen Dämmerzustand

Alles, was es an echten Gefühlen in dieser oberflächlichen Welt noch gibt, wird von einem befreundeten Künstler (Mario Lopatta) und seiner Galeristin (Marielle Lyher) gewinnbringend vermarktet. Auch die Therapeutin (Anke Stedink) hat nur leere Floskeln und ihre eigene Überforderung zu bieten. Und die naive Freundin Reva (Anna Klimovitskaya) ist auch keine Hilfe, sondern eine Belastung. Einzig der Hund (wunderbar schrill: Dominik Puhl) ist in seiner animalischen Einfachheit eine Form der humorvollen Entlastung. Die berührendsten Momente hat die Hauptfigur jedoch mit ihrer Mutter (Olivia Grigolli), die schon lange vor ihr die Konsequenzen ihrer Überforderung gezogen und sich das Leben genommen hat.