Statt Elterntaxis macht Volksschule einen Gehtag

In Wilhering gehen Schüler jeden Donnerstag zu Fuß

In Wilhering setzt die Volksschule Dörnbach dem morgendlichen Autoverkehr seit elf Jahren einen „Gehtag“ entgegen: „Jeden Donnerstag gehen die Kinder begleitet von Ehrenamtlichen auf sechs unterschiedlichen Routen in die Schule“, erklärt Direktorin Margit Mittermaier. „Es gibt fixe Treffpunkte und einen Geh-Zeitplan.“ So strömen die Schüler in immer größer werdenden Gruppen aus allen Himmelsrichtungen ins Klassenzimmer. Der am weitesten entfernte Treffpunkt ist in Mühlbach, von wo aus die Kinder drei Kilometer in ihre Volksschule marschieren.