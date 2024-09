Bregenz will Stripfing sein Spiel aufzwingen

Heute (18) sind der belgische Coach und sein Team zu Gast beim SV Stripfing. Die Niederösterreicher starteten durchwachsen in die Saison, sammelten sechs Punkte weniger als die Bregenzer. „Eine junge Mannschaft mit viel Talent, die auch sehr gefährlich sein kann. Wir haben sie in den vergangenen Tagen gut analysiert“, meint Van Acker, „aber trotzdem will ich von meiner Mannschaft sehen, dass wir heute unser eigenes Spiel aufziehen. Sie haben einen spanischen Trainer mit sehr viel Emotion, dementsprechend spielt auch seine Mannschaft. Vielleicht können wir das für uns ausnützen.“