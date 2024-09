Hochwasser stoppt Training: Tänzer machen „Pause“

Ausweichquartiere werden gesucht

Zwischen Schläuchen und Kabeln wird derzeit versucht, wieder ein wenig Normalität einziehen zu lassen. Unter gänzlich anderen Bedingungen hat man am Mittwoch wieder mit dem Probenprogramm begonnen. „Vor allem die Kinder und Jugendlichen der Akademieklassen müssen sich mit der Kunst schnell wieder beschäftigen. Uns wurde Hilfe von Stadt und Land zugesichert“, so Fichtenbaum. Auch mögliche Ausweichquartiere sind in Sicht.