Gedeon Burkhard in Salzburger Camgirl-Streifen

Die Gastrollen in dem Film sind äußerst namhaft besetzt. Gedeon Burkhard, Luna Schweiger, Caroline Beil und Tim Wilde geben sich auf der Leinwand die Klinke in die Hand. Die Hauptrolle der Sarah wird von Newcomerin Nora Islei verkörpert, die hier ihr Leinwanddebüt gibt. An ihrer Seite spielen Julian Bloedorn und Pauline Afaja.