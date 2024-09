Protest gegen Burger-King-Filiale beim Petersplatz

Überteuete Preise

Anlässlich des katholischen Kirchenjahres 2025, das am 24. Dezember 2024 beginnt und unter dem Leitwort „Pilger der Hoffnung“ steht, werden mindestens 30 Millionen Pilger in Rom erwartet. Die Stadt rüstet sich für den Ansturm von Gläubigen, die Bewohner haben jedoch Bedenken. Sie beklagen zu viele Fast-Food-Lokale und Ferienwohnungen sowie überteuerte Preise in der Gastronomie.