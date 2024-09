Fast zwei Prozent der Katholiken ausgetreten

Gesamteinnahmen in der Höhe von 39,7 Millionen Euro stehen betriebliche Ausgaben von 43,5 Millionen Euro gegenüber. Erträge aus dem Deckungskapital der priesterlichen Pensionsvorsorge in der Höhe von 3,3 Millionen Euro und ein Finanzergebnis von 1,3 Millionen Euro führen zu einem positiven Jahresergebnis in der Höhe von rund 798.000 Euro.