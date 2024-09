„Echter Plan statt doppelter Energieinfrastruktur“

Mehr Energieinfrastruktur wird auch in Klagenfurt benötigt, damit die Stadt bis 2030 klimaneutral wird. „In den Städten findet die Energiewende statt. Wir haben zehn Prozent Eigenproduktion von Strom, setzen jetzt auf den PV-Ausbau für mehr Unabhängigkeit“, so Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole. „Wir investieren jährlich bis zu 50 Millionen Euro in Strom und Wärme.“