„Muss austreten“- Flucht vor Rettung nach Unfall

Es regnete stark, als am Samstag gegen 4.30 Uhr früh ein Unterländer seinen Pkw auf der Aschauer Straße an einem Mast „parkte“. Der verhinderte den Absturz über steiles Gelände im Brandenberger Tal. An einer Meldung des Unfalls hatte der Mann wenig Interesse. Zeugen schlugen Alarm.