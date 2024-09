Western- und Cowboy-Feeling mitten im Burgenland

Neue Tänzer gesucht!

Am Samstag feiert die Truppe, die man auch für Hochzeiten, Bälle und diverse Feste buchen kann, im Parkhotel Neubauer in Bad Sauerbrunn ihr 20-jähriges Jubiläum mit Livemusik, Showeinlagen und einem großen Fest: „Neue Mitglieder aller Altersgruppen sind jederzeit herzlich willkommen. Auch ohne Tanzpartner, denn diesen braucht man hier nicht. Besondere Qualifikationen sind nicht erforderlich – außer Taktgefühl und Freude an der Bewegung.“