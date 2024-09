Ring im Bierzelt: Catcher kehren auf Markt zurück

Während das Fahrgeschäft am Donauufer Premiere feiert, gibt eine vor weit mehr als 30 Jahren extrem beliebte Veranstaltung ihr Comeback: Das legendäre Catchen um den Donaupokal. Es war damals ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte des europäischen Wrestlings (oder Catchens, wie es in den deutschsprachigen Ländern genannt wurde). Diese Veranstaltungen waren besonders in den 1970er- und 1980er-Jahren ein populäres Event und zogen zahlreiche Fans an. Catch-Events – unter anderem mit Legende Big Otto Wanz – waren ein fester Bestandteil des Urfahraner Herbstmarktes und galten als eines der ganz großen Highlights. Sie fanden in eigens aufgebauten Zelten oder Arenen statt, die mit ihrer speziellen Atmosphäre die unzähligen Besucher in den Bann zogen.