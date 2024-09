Stefan Kaineder: Der etwas andere Grüne

Stefan Kaineder konterkariert, was sich viele Menschen unter einem „typischen Grünen“ vorstellen. Der 39-Jährige ist studierter Theologie, auf einem Bauernhof in einem christlich-sozialen Haushalt aufgewachsen und ein echter Pragmatiker, der knallharte Resultate philosophischen Debatten vorzieht. Im aktuellen Wahlkampf nimmt der Mühlviertler, stellvertretender Grünen-Bundessprecher und Nachfolger von Rudi Anschober als Landesrat in Oberösterreich, eine Schlüsselrolle ein.