Asylpolitik: Dieses Land sieht FPÖ als Vorbild

Die Niederlande nehmen ihr Schicksal in einer der entscheidenden Zukunftsfragen selbst in die Hand. Angesichts des anhaltenden Scheiterns der EU ist das höchst verständlich. Der Asyl- und Migrationspakt löst kein einziges Problem, sondern beschränkt sich darauf, die Illegalen über die EU-Staaten zu verteilen. So kann es nicht weitergehen.

Petra Steger, FPÖ