Horror-Unfall am Lift: Kanada bangt um Ski-Talent

Passiert ist der Horror-Unfall bereits am 31. August, wie unter anderem skinews.ch berichtet. Lily Kunstadt und andere Nachwuchsathletinnen aus Kanada bereiteten sich in Saas Fee auf die kommende Saison vor. Als die 13-Jährige am Vormittag mit dem Lift in Richtung Bergstation unterwegs war, hatte sich offenbar ihr Liftbügel mit einem auf der anderen Seite abwärts fahrenden – womöglich defekten – Bügel verheddert.