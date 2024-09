„Krone“-Journalist schoss Kühbauer bewusstlos!

Der 14. September 2014. Ein Tag, den der WAC ewig in Erinnerung behalten wird. Damals, an diesem geschichtsträchtigen Sonntag, nahmen sich die „Wölfe“ die Salzburger Bullen vor – und verspeisten sie vor knapp 20.000 Fans im Wörthersee-Stadion mit 1:0. Dank eines Trdina-Tors in Minute 26 – und trotz nummerischer Unterlegenheit, da Wernitznig in Minute 44 Rot gesehen hatte. Danach lachte der WAC als erster Kärntner Klub von der Tabellenspitze der Bundesliga – für ganze 35 Tage am Stück. Und mit Didi Kühbauer an der Seitenlinie.