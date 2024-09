Neues „Labor“ bringt Kinder und Kunst zusammen

Jetzt haben wir Räume für unsere Träume“, erklärt Mona Jas, künstlerische Leiterin des neuen Kinderkunstlabors in St. Pölten. Und in ebendiesen Räumen wird bereits eifrig gebastelt, ausprobiert und geschaut. Von einer Kübel-Installation, deren Wassertropfen den Kreislauf des Regenwaldes symbolisieren, bis hin zu Ameisen, die in einem Video Konfetti vom Karneval in Rio de Janeiro transportieren – derzeit steht alles im Zeichen von Rivane Neuschwander.