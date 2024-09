Beikost: Für viele Eltern „großer Stressfaktor“

Kaum ein Thema verunsichert frisch gebackene Eltern so sehr wie die Beikosteinführung – also die Frage, wann soll mein Kind beginnen zu essen, und was genau gebe ich ihm? Es gibt dazu verschiedene Empfehlungen, die sich zum Teil sogar widersprechen. Krone+ bringt mit einer Expertin Licht ins Dunkel.