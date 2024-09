Biden mit Trump-Kappe bei Gedenkveranstaltung

Das Video von einem lachenden Joe Biden, der in einer Feuerwehrzentrale eine rote Kappe mit der Aufschrift „Trump 2024“ trägt, verbreitete sich in Windeseile in den sozialen Medien. Doch wie kam es dazu? Bei einer 9/11-Gedenkveranstaltung vor Feuerwehrleuten in Shanksville (Bundesstaat Pennsylvania) begegnete der Staatschef einem eingefleischten Trump-Anhänger, der natürlich auch das passende Outfit inklusive roter Kappe trug.