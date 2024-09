Beim „Chef-Debüt“ soll es Überraschungen geben

„Diese Woche schaffe ich dieses aufwendige Programm noch, nächste Woche aber braucht’s eine neue Lösung – wie immer diese dann auch aussieht!“ Am Sonntag wird Hartbergs burgenländischer Interimscoach Markus Karner in der Profertil Arena noch die Heimpartie gegen WSG Tirol coachen und dabei versuchen, den ersten Dreier in der Liga einzufahren, dann ist sein fußballerischer „Marathon“ vorbei: „Seit Mittwoch letzter Woche hab ich ja jeden Tag mit den Profis und den Amateuren zwei Trainingseinheiten abgehalten, manchmal sogar drei.“