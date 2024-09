Nasenspitze abgebissen: Brite in Tirol vor Gericht

Angeklagter mit Erinnerungslücken

Wohl auch deshalb sei dann vor dem Lokal alles völlig eskaliert. Der Angeklagte riss einen Mann der „gegnerischen“ Gruppe nieder, trat nach ihm und biss schließlich zu, was dazu führte, dass dieser Teile seiner Nasenspitze verlor. „Ich kann mich weder an den Tritt noch an den Biss erinnern“, gab der Mann zu Protokoll, räumte aber ein, dass es wohl „so passiert ist“, zumal ein Überwachungsvideo das Raufgeschehen deutlich zeige.