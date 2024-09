Karate-Duo: „Uns gibt es nur im Doppelpack“

Am Sonntag ist es so weit. Karate-Queen Alisa Buchinger feiert beim Series-A-Turnier in der Sporthalle Alpenstraße ihr großes Comeback auf der Matte. Mit dabei ist auch ihr langjähriger Erfolgstrainer Manfred Eppenschwandtner. Denn ohne den Maxglaner wäre die Rückkehr auch gar nicht denkbar gewesen.