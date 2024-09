In Wahrheit will niemand diese Migranten haben

Quer durch Europa legt die Rechte zu, sei es Meloni in Italien, Le Pen in Frankreich, Geert Wilders in den Niederlanden, seien es die Schwedendemokraten, die AfD im Osten Deutschlands oder – allen Umfragen zufolge – bei den kommenden Wahlen in Österreich die FPÖ unter Herbert Kickl. Das Thema, das die Rechte teils auch in Regierungsverantwortung spült, ist überall das gleiche – die illegale Migration und der Umgang mit diesem Problem, sowohl in der EU, als auch in den einzelnen Mitgliedsländern.