„Es dauert Jahre, bis Fleisch im Burger landet!“

Immer mehr Menschen haben den Bezug zur Landwirtschaft verloren. Zu spüren bekommt das der Landwirt Florian Jakopitsch. Um der Problematik entgegenzuwirken, bietet er gemeinsam mit seiner Frau Simone auf seinem Hof in Moosburg „Schule am Bauernhof“ an und will den Kleinen Einblicke in das Leben von Landwirten geben.