Premierensieg macht die Probleme nicht wett

Und durften am Wochenende den ersten Sieg seit dem Wiedereinstieg bejubeln. „Ein super Spiel und am Ende auch ein verdienter Sieg“, konnte auch Obmann Walter Junger wieder einmal strahlen. Der aber im selben Atemzug seufzt: „Die Probleme sind immer noch da!“ Vor allem fehlt es, wie so oft, am Geld und an Sponsoren. Garantien für eine weitere Saison gibt es keine, dafür ein Ziel für diese: „Ein Platz im Mittelfeld sollte machbar sein. Im Vordergrund steht der Spaß.“