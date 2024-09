Glorreiches Großarltal-Derby vor 1000 Zuschauern

Rassistische Zwischentöne als Wermutstropfen

Trotz der sportlichen Rivalität lobten beide Seiten die insgesamt friedliche und ausgelassene Stimmung unter den Fans. Doch ein Vorfall abseits des Spielfelds trübte das sonst so positive Bild. Der Costa Ricaner José Mario Grajal Sancho, der für Hüttschlag in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, musste sich rassistischer Beleidigungen in Form von Affenlauten aus dem Großarler Fanblock erwehren. Kendlbacher zeigte sich tief betroffen: „Das hat bei so einem Fest der Freundschaft absolut keinen Platz. Das stört mich extrem, weil es auch unsere Gemeinschaft schädigt.“ Sektionsleiter Schwab reagierte schnell: „Ich habe das sofort unterbunden, bin direkt zu den Fans hingegangen und habe klar gemacht, dass so etwas nicht geht. Danach war es ruhig“, schilderte er den Vorfall.



Derby-Feier vereint beide Teams

Trotz der hitzigen 90 Minuten auf dem Platz bleibt die Verbundenheit zwischen Großarl und Hüttschlag stark. Beide Mannschaften versammelten sich nach dem Spiel im Partyzelt, wo die große Derby-Nachfeier startete. „Im Tal halten wir zusammen, auch wenn wir auf dem Platz Rivalen sind“, betonte Kendlbacher. Sogar die Fans, die zuvor noch für emotionale Momente gesorgt hatten, fanden später gemeinsam den Weg zur Feier. Thomas Schaier